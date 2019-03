SuperBioMarkt: 5 mal in Düsseldorf

SuperBioMarkt auf der Aachener Straße

Schon seit mehr als 10 Jahren bieten wir in Düsseldorf-Bilk ein Supermarkt-Vollsortiment in 100 %iger Bio-Qualität. Ein Bistrobereich lädt daneben zum Verweilen ein. Sie finden bei uns einen gut sortierten Naturkosmetik- sowie Weinbereich. Neben der Bedientheke, die eine große Auswahl an Frischfleisch, Aufschnitt und Käse bereit hält, finden Sie ein ausgewähltes Angebot an Frischfisch. Regionale Lieferanten sind für uns selbstverständlich. So kommen z. B. unsere Eier vom Gut-Rosenthal.